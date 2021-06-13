Медвежий угол

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Эта странная российская бедность

Эта странная российская бедность

Пролог Про бедность я знаю не понаслышке. Сам неоднократно оказывался за её чертой. Далеко так за этой чертой.

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Александр Цыбулькин
"У него (государства) несколько иные задачи" - вот это - истинная правда. "... которые оно выполняет всё лучше и лучше" - и олигархи в ковидный год несказанно обогатились.
Евгений Натесов
Завидуешь?..
саша дмитренко
а он сосать привык))) у государства,
Ирина52
Ненавижу как и спекулянтов в голодные годы.
Евгений Натесов
Кроме спекулянтов кого еще ненавидишь?
саша дмитренко
молодых и успешных))))
Валера Юшков
Ну не моё это, не люблю я буржуев прихватизаторов. Мне и с товарищами жилось не худо.
Коська
ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ!!!
Наталья Иванова
НС
По поводу уток: специалисты-орнитологи категорически против того, чтобы уток кормили хлебом! ! Это ненормальная для них пища, вызывающая у этих птиц ожирение. И потому они и не улетают - им просто тяжело лететь. Да и зачем? - кормовая база есть, как и никогда не замерзающие "говнянки
НС
Продолжу, (сорвалось) и не только "говнянки", но и разные теплые водоемы возле электростанций, например
саша дмитренко
и мой огород))))
Ирина52
В 1980 не было богачей, но у ВСЕХ был достаток. А сейчас нищеты навалом, в том числе и с машинами, взятыми в кредит несколько лет назад, на которых люди вынуждены "бомбить", зарабатывая на кусок хлеба после потери доходов сегодня. Кроме этого , в СССР на машины сознательно цены завышали и их количество для продажи ограничивали, чтобы люди дышали свежим воздухом даже в городах. А сейчас люди умирают от рака-это плата за переход на личный автотранспорт и стояние в пробках часами, отравляющими воздух для всех.
Евгений Натесов
В СССР умирали, только не знали что от рака
Ирина52
Вы юморист, однако. Продолжительность жизни "растет", а народишко вымирает и население сокращается? Из тех 30 человек, с кем я работала на кафедре в 1984, в живых остались трое (вместе со мной)...
Евгений Натесов
Одно слово "народишко" выдаёт кто ты есть. А население сокращается потому что уровень жизни растёт.
Дмитрий Соловьев
сам рисовал, клоун ??? все наоборот, при СССР БЫЛА медицина
Малик Гумеров
У автора сдвиг по фазе ? ГОСУДАРСТВО ДЛЯ НАРОДА !!! Государство создает народ для решения тех вопросов которые каждый в единоличном качестве решить не способен ! Вопросы защиты территорий , защиты своей культурной идентичности , своего мировоззрения , менталитета , ... решения экономических вопросов , вопросов образования , здравоохранения , ... всех социальных вопросов , и т.д.. ---- У автора шиворот - навыворот , все перепутано . Государство отделено от народа и живет своей жизнью ! А народ для государства , пасти как овечек ? НА КОЙ ХЕР ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО НАРОДУ ? Значит его необходимо переучредить !!!
Николай Зайчиков
Бедность по автору это наверное когда люди одеты в лохмотья как бомжи и выглядят как дистрофики их из Бухенвальда . Этого писаку посадить бы на среднюю по стране пенсию , заставить его хотя бы месяц прожить на нее , а потом спросить есть ли бедность в России.
саша дмитренко
проснулся вонючий либераст зайчик(((( голодуем!!! вымираем!!!)))))))
Николай Зайчиков
ты урод , такие как ты не голодают , такие как ты в блокадном Ленинграде у умирающих карточки воровали и хлеб из рук вырывали .
саша дмитренко
гумерчи! государство не кормушка лентяев и тунеядцев
саша дмитренко
зайчик! ежика прислать?)))
Николай Зайчиков
Урод , сам его сожри , может сдохнешь
Николай Кузнецов
Злой ты, а как же он какать потом будет? Это же приравнивается к пытке!
саша дмитренко
а у него попка разработана))))))зайчики такие,,
Николай Зайчиков
Урод , ты лучше свое корыто посмотри , разработано так что слон пролезет , хохлы они такие
Елена Александровна
Хорошая статья, всё так и есть! И во все времена были те кто беднее и те кто более состоятелен. Но сейчас так много возможностей, особенно для молодых и средних лет, что многие просто ленятся, или не уверенны в своих силах, а от того и живут чуть хуже чем им хотелось бы! Знаю людей и из небольших городов, и из промышленных миллионников, и все живут вполне себе неплохо. А так называемые либералы, сами ничего не делают, шастают по дорогим ресторанам, оплачиваются нашими же миллионерами и заграничными спецслужбами, о чём сами же неоднократно рассказывают не только по ТВ, но и в частных разговорах.
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Кузнецов
Женя, может и тебе ежика скушать?
Евгений Натесов
И мне? А ты уже съел ежика?
Николай Кузнецов
Да твой дружок с аппетитом его употребил, вот и тебе бы не помешало.
Николай Зайчиков
жека натесов больной на всю голову идиот , мразь , мерзавец , кретин продавший Россию ворам и жуликам за 30 сребреников .
Николай Зайчиков
жека натесов больной на всю голову идиот , мразь , мерзавец , кретин продавший Россию ворам и жуликам за 30 сребреников .
Евгений Натесов
Какой дружок?
Николай Кузнецов
Так Дмитренко, вы же с ним тут лобзаетесь в десны. Друг другу лайки ставите. Идиллия.
Николай Зайчиков
2 дебила , это сила .
Николай Кузнецов
Насчет второй части поговорки не согласен.
Евгений Натесов
А ты, походу, пидор.
Николай Кузнецов
Я таких как ты не пользую, только женщины.
Евгений Натесов
То есть ты активный пидор.
Николай Кузнецов
А ты пару себе ищешь? Не по адресу, я только с женщинами. Ишь, как тебя заинтересовало.
Евгений Натесов
Как ты, пидор, можешь с женщинами?..
Николай Кузнецов
Что, убогий, на большее, кроме оскорблений, умишка нет. Тупой недоделок. Ни на какие аргументы не способен, вот и сводишь все к перебранке. Защитники капитализма все такие, мозгов ноль, только на брань и хватает.
Дмитрий Соловьев
как у лысых одна тема про расчески, так у кремлеботов про пидров, неспроста это... тебя парень бросил ??
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
жека натесов больной на всю голову идиот , мерзавец , дегенерат продавший Россию ворам и жуликам за 30 сребреников . А дружок твой саша дмитриенко , такой же урод как и ты .
Василий
Если аффтор идиот, то он обязательно приведёт в качестве "аргумента хорошей жизни в России" следующее - "... Мы увидим там толпы затаривающихся в супермаркетах людей, пробки на дорогах из новых и совсем недешёвых машин, а также недорослей, хвастающихся перед друг другом новым гаджетом или велосипедом." Этот "аргумент" выглядит глуповато.
Александр
Это чем же?
Николай Кузнецов
А эти авторы и не подозревают об этом.
Евгений Натесов
Потому что этого нет.
Евгений Натесов
Василий трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
жека натесов больной на всю голову идиот , дегенерат , мразь и мерзавец продавший Россию ворам и жуликам
Александр Гавричков
... а бабушки с внуками будут делиться с уточками последним.
Ольга Арутюнян
Про бабушек. Нашей бабушке 83 года. Пенсия у неё почти 33 тыс. руб. Это ей "на булавки". От внучки - оплата всех платных медуслуг, лекарств, квартплаты + минимум 25 тыс. в виде непосредственно продуктов питания и хозтоваров. Плюс подарки (одежда, к НГ сережки с брюликами возжелала; к счастью, маленькими). (Добавлю, среди знакомых такая схема - не редкость). От меня - уборка квартиры и прочие хозработы.
Ольга Арутюнян
Про меня. Я тут тоже пенсионеркой стала. Пенсию трачу на оплату коммуналки и выплату кредита за шубу. Остальное - за счет сына. К чему это я... Не государством единым живы-здоровы "бабушки". У нас не американское общество: чтобы друг от друга по отдельности, каждый сам за себя; менталитет все-таки общинный.
Дмитрий Соловьев
а теперь представьте что у сына ЗП 17 тыс, а пенсия ваша - 12.
Ольга Арутюнян
А теперь представьте, что сын мой - не пень, и найдет работу с з/п гораздо выше 12 тысяч.
Дмитрий Соловьев
вообще-то я про 17 писал, про "средний класс" ( по мнению Путина ), па представлять можно много чего, да только целая куча НЕ пней за 20 тыр работают, в глубинках это НОРМАЛЬНАЯ зарплата
Ольга Арутюнян
Поверила бы Вам, НО. Родня моя раскидана по всей России. А бедных среди нас нет. Как-то так...
Николай Зайчиков
Кто бы сомневался . что бедных среди вас расползших по России нет . вы или на базаре гнильем торгуете или в банды объединяетесь
Дмитрий Соловьев
возможно среди Вашей родни бедных нет ( хотя кого считать бедным - вопрос тот еще ) но из этого не следует что среди ДРУГИХ их нет ? https://rg.ru/2017/03/14/golodec-nazvala-bednost-rossiian-unikalnoj.html Бедность в России - уникальное явление, поскольку жители нашей страны остаются бедными при наличии работы, констатировала вице-премьер Ольга Голодец
Ольга Арутюнян
И про 90-е. Мои ровесники точно должны помнить. В метро (Москва) меховые шапки держали в руках, да и на улице клювом не щелками. Сотовые отрывали даже висящие на шнурке на шее. Эпоха бандитского капитализма; что называется, каждый выживал по своему вкусу. Вот такая была цена "свободы и демократии". Про рынок на фанерных ящиках от Лубянки до Васильевского спуска (т.е. через всю Красную площадь), надеюсь, тоже не забыли. А молодежи советую поискать фото этого ужаса в инете. Печально, что молодых разводят в стиле "На дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним, что хошь." Алчность - одно из самых уязвимых состояний человека. Плюс отсутствие критического осмысления происходящего. И вот имеем, что имеем. "Что имеем - не храним, а потерявши - плачем".
саша дмитренко
тогда была демократическая анархия)))),,
Дмитрий Соловьев
а щас все выживают ради великой нац. идеи - богатства кучки "россиян"
саша дмитренко
демократия не власть народа! а учет властями мнения народа!
Николай Зайчиков
За что же не боясь греха кукушка натесов хвалит петуха дмитриенко , за то что оба пидораса продавшую Россию ворам и жуликам
Дмитрий Соловьев
Россию продают их хозяева, а эти шавки только гавкать могут, причем только из тырнета
Дмитрий Соловьев
КОНСТИТУЦИЮ ПОЧИТАЙ, тупорылый экстремист
Ольга Арутюнян
Зайчиков, у зайца интеллект в сравнении с Вашим, как у Эйнштейна. Человек без способности к аналитическому мышлению и оперирующий исключительно штампами - тупиковая ветвь эволюции человека. Для нашей Страны - просто смерть.
Дмитрий Соловьев
так вот попробуйте оперировать фактами, да ? вот например https://newizv.ru/news/economy/27-09-2017/golikova-byudzhetnye-dengi-stali-vorovat-v-12-raz-bystree Голикова: бюджетные деньги стали воровать в 12 раз быстрее https://ria.ru/20200114/1563387576.html Алексей Кудрин: ущерб от коррупции в России можно измерять триллионами /// https://newizv.ru/news/tech/19-10-2018/nastoyaschaya-flotiliya-20-yaht-nashih-oligarhov-stoyat-dorozhe-vsego-vmf-rossii Настоящая флотилия: 20 яхт наших олигархов стоят дороже всего ВМФ России 19 октября 2018, 14:07Технологии Совокупная цена игрушек отечественных миллиардеров превосходит стоимость всех боевых кораблей, построенных за последние 10 лет для ВМФ России \\\ https://news.temaretik.com/2163489671082937052/sekretnye-radiostantsii-dlya-minoborony-okazalis-kitajskoj-poddelkoj/ https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/03/01/859742-instituti-razvitiya «Триллионы рублей потратили впустую. Они же ничего толком не построили», — прокомментировал их работу зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. https://rg.ru/2017/03/14/golodec-nazvala-bednost-rossiian-unikalnoj.html Бедность в России - уникальное явление, поскольку жители нашей страны остаются бедными при наличии работы, констатировала вице-премьер Ольга Голодец \\\ http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/76179-mychanie-glavy-tsb-v-gosdume-razvorovannye-trilliony-ne-vernutsya-narod-prodolzhit-nishchat «Мычание» главы ЦБ в Госдуме – разворованные триллионы не вернутся, народ продолжит нищать! народ продолжит нищать! \\nhttps://newizv.ru/news/economy/06-03-2019/tsifra-dnya-za-5-let-kolichestvo-bogatyh-lyudey-v-rossii-uvelichitsya-na-24 По оценке Forbes, состояние 98 миллиардеров в прошлом году увеличилось на 1,1 трлн. рублей до 29 трлн. рублей. Таким образом, они стали богаче всех остальных россиян вместе взятых.
Ольга Арутюнян
Нет, у меня нет задачи регулировать финансовые потоки на уровне государства; для этого есть Голикова и Кудрин, они за это з/п получают. Я отвечаю за действия (включая за воспитание своих детей), которые определяют уровень жизни моей семьи и поведение её членов в обществе. Достаточно.
Николай Зайчиков
Ты чурка нерусская , так у тебя вообще не ума , ни интеллекта . Тебя только с курицей сравнить можно , которая гребет все под себя . Ты даже не тупиковая ветвь , ты чурка нерусская . И вас таких уродов давно из России гнать надо на вашу историческую родину .
Дмитрий Соловьев
за такие "регулировки" в китае расстреливают, к примеру
Николай Зайчиков
Кстати чувырла нерусская , я только одного нормального армянина знаю , который у нас в заводе термистом работал . Так на него весь завод как на звезду смотреть ходил и даже анекдот про него придумали из 2 слов , Армянин термист .
саша дмитренко
как люблю я зайчика в сметане!)))
Николай Зайчиков
А я придурков в сумасшедшем доме , урод , тебя еще в нем не закрыли ?
саша дмитренко
а тебя уже выпустили из дурки??
Николай Зайчиков
А я то тут при чем , ты полный придурок , а я за тебя в сумасшедший дом идти что ли должен . Нет , ты полный придурок тебя и лечить должны Кстати полудурок , если будешь зайчатину есть смотри не подавись костью

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