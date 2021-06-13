Эта странная российская бедность

Медвежий уголПолитикаЭта странная российская бедность Пролог Про бедность я знаю не понаслышке. Сам неоднократно оказывался за её чертой. Далеко так за этой чертой.Вернуться к статье8014НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Цыбулькин"У него (государства) несколько иные задачи" - вот это - истинная правда. "... которые оно выполняет всё лучше и лучше" - и олигархи в ковидный год несказанно обогатились.Евгений НатесовЗавидуешь?..саша дмитренкоа он сосать привык))) у государства,Ирина52Ненавижу как и спекулянтов в голодные годы.Евгений НатесовКроме спекулянтов кого еще ненавидишь?саша дмитренкомолодых и успешных))))Валера ЮшковНу не моё это, не люблю я буржуев прихватизаторов. Мне и с товарищами жилось не худо.КоськаВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ!!!Наталья ИвановаННСПо поводу уток: специалисты-орнитологи категорически против того, чтобы уток кормили хлебом! ! Это ненормальная для них пища, вызывающая у этих птиц ожирение. И потому они и не улетают - им просто тяжело лететь. Да и зачем? - кормовая база есть, как и никогда не замерзающие "говнянкиННСПродолжу, (сорвалось) и не только "говнянки", но и разные теплые водоемы возле электростанций, напримерсаша дмитренкои мой огород))))Ирина52В 1980 не было богачей, но у ВСЕХ был достаток. А сейчас нищеты навалом, в том числе и с машинами, взятыми в кредит несколько лет назад, на которых люди вынуждены "бомбить", зарабатывая на кусок хлеба после потери доходов сегодня. Кроме этого , в СССР на машины сознательно цены завышали и их количество для продажи ограничивали, чтобы люди дышали свежим воздухом даже в городах. А сейчас люди умирают от рака-это плата за переход на личный автотранспорт и стояние в пробках часами, отравляющими воздух для всех.Евгений НатесовВ СССР умирали, только не знали что от ракаИрина52Вы юморист, однако. Продолжительность жизни "растет", а народишко вымирает и население сокращается? Из тех 30 человек, с кем я работала на кафедре в 1984, в живых остались трое (вместе со мной)...Евгений НатесовОдно слово "народишко" выдаёт кто ты есть. А население сокращается потому что уровень жизни растёт.Дмитрий Соловьевсам рисовал, клоун ??? все наоборот, при СССР БЫЛА медицинаМГМалик ГумеровУ автора сдвиг по фазе ? ГОСУДАРСТВО ДЛЯ НАРОДА !!! Государство создает народ для решения тех вопросов которые каждый в единоличном качестве решить не способен ! Вопросы защиты территорий , защиты своей культурной идентичности , своего мировоззрения , менталитета , ... решения экономических вопросов , вопросов образования , здравоохранения , ... всех социальных вопросов , и т.д.. ---- У автора шиворот - навыворот , все перепутано . Государство отделено от народа и живет своей жизнью ! А народ для государства , пасти как овечек ? НА КОЙ ХЕР ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО НАРОДУ ? Значит его необходимо переучредить !!!Николай ЗайчиковБедность по автору это наверное когда люди одеты в лохмотья как бомжи и выглядят как дистрофики их из Бухенвальда . Этого писаку посадить бы на среднюю по стране пенсию , заставить его хотя бы месяц прожить на нее , а потом спросить есть ли бедность в России.саша дмитренкопроснулся вонючий либераст зайчик(((( голодуем!!! вымираем!!!)))))))Николай Зайчиковты урод , такие как ты не голодают , такие как ты в блокадном Ленинграде у умирающих карточки воровали и хлеб из рук вырывали .саша дмитренкогумерчи! государство не кормушка лентяев и тунеядцевсаша дмитренкозайчик! ежика прислать?)))Николай ЗайчиковУрод , сам его сожри , может сдохнешьНиколай КузнецовЗлой ты, а как же он какать потом будет? Это же приравнивается к пытке!саша дмитренкоа у него попка разработана))))))зайчики такие,,Николай ЗайчиковУрод , ты лучше свое корыто посмотри , разработано так что слон пролезет , хохлы они такиеЕлена АлександровнаХорошая статья, всё так и есть! И во все времена были те кто беднее и те кто более состоятелен. Но сейчас так много возможностей, особенно для молодых и средних лет, что многие просто ленятся, или не уверенны в своих силах, а от того и живут чуть хуже чем им хотелось бы! Знаю людей и из небольших городов, и из промышленных миллионников, и все живут вполне себе неплохо. А так называемые либералы, сами ничего не делают, шастают по дорогим ресторанам, оплачиваются нашими же миллионерами и заграничными спецслужбами, о чём сами же неоднократно рассказывают не только по ТВ, но и в частных разговорах.Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай КузнецовЖеня, может и тебе ежика скушать?Евгений НатесовИ мне? А ты уже съел ежика?Николай КузнецовДа твой дружок с аппетитом его употребил, вот и тебе бы не помешало.Николай Зайчиковжека натесов больной на всю голову идиот , мразь , мерзавец , кретин продавший Россию ворам и жуликам за 30 сребреников .Николай Зайчиковжека натесов больной на всю голову идиот , мразь , мерзавец , кретин продавший Россию ворам и жуликам за 30 сребреников .Евгений НатесовКакой дружок?Николай КузнецовТак Дмитренко, вы же с ним тут лобзаетесь в десны. Друг другу лайки ставите. Идиллия.Николай Зайчиков2 дебила , это сила .Николай КузнецовНасчет второй части поговорки не согласен.Евгений НатесовА ты, походу, пидор.Николай КузнецовЯ таких как ты не пользую, только женщины.Евгений НатесовТо есть ты активный пидор.Николай КузнецовА ты пару себе ищешь? Не по адресу, я только с женщинами. Ишь, как тебя заинтересовало.Евгений НатесовКак ты, пидор, можешь с женщинами?..Николай КузнецовЧто, убогий, на большее, кроме оскорблений, умишка нет. Тупой недоделок. Ни на какие аргументы не способен, вот и сводишь все к перебранке. Защитники капитализма все такие, мозгов ноль, только на брань и хватает.Дмитрий Соловьевкак у лысых одна тема про расчески, так у кремлеботов про пидров, неспроста это... тебя парень бросил ??Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай Зайчиковжека натесов больной на всю голову идиот , мерзавец , дегенерат продавший Россию ворам и жуликам за 30 сребреников . А дружок твой саша дмитриенко , такой же урод как и ты .ВВасилийЕсли аффтор идиот, то он обязательно приведёт в качестве "аргумента хорошей жизни в России" следующее - "... Мы увидим там толпы затаривающихся в супермаркетах людей, пробки на дорогах из новых и совсем недешёвых машин, а также недорослей, хвастающихся перед друг другом новым гаджетом или велосипедом." Этот "аргумент" выглядит глуповато.АлександрЭто чем же?Николай КузнецовА эти авторы и не подозревают об этом.Евгений НатесовПотому что этого нет.Евгений НатесовВасилий трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай Зайчиковжека натесов больной на всю голову идиот , дегенерат , мразь и мерзавец продавший Россию ворам и жуликамАлександр Гавричков... а бабушки с внуками будут делиться с уточками последним.Ольга АрутюнянПро бабушек. Нашей бабушке 83 года. Пенсия у неё почти 33 тыс. руб. Это ей "на булавки". От внучки - оплата всех платных медуслуг, лекарств, квартплаты + минимум 25 тыс. в виде непосредственно продуктов питания и хозтоваров. Плюс подарки (одежда, к НГ сережки с брюликами возжелала; к счастью, маленькими). (Добавлю, среди знакомых такая схема - не редкость). От меня - уборка квартиры и прочие хозработы.Ольга АрутюнянПро меня. Я тут тоже пенсионеркой стала. Пенсию трачу на оплату коммуналки и выплату кредита за шубу. Остальное - за счет сына. К чему это я... Не государством единым живы-здоровы "бабушки". У нас не американское общество: чтобы друг от друга по отдельности, каждый сам за себя; менталитет все-таки общинный.Дмитрий Соловьева теперь представьте что у сына ЗП 17 тыс, а пенсия ваша - 12.Ольга АрутюнянА теперь представьте, что сын мой - не пень, и найдет работу с з/п гораздо выше 12 тысяч.Дмитрий Соловьеввообще-то я про 17 писал, про "средний класс" ( по мнению Путина ), па представлять можно много чего, да только целая куча НЕ пней за 20 тыр работают, в глубинках это НОРМАЛЬНАЯ зарплатаОльга АрутюнянПоверила бы Вам, НО. Родня моя раскидана по всей России. А бедных среди нас нет. Как-то так...Николай ЗайчиковКто бы сомневался . что бедных среди вас расползших по России нет . вы или на базаре гнильем торгуете или в банды объединяетесьДмитрий Соловьеввозможно среди Вашей родни бедных нет ( хотя кого считать бедным - вопрос тот еще ) но из этого не следует что среди ДРУГИХ их нет ? https://rg.ru/2017/03/14/golodec-nazvala-bednost-rossiian-unikalnoj.html Бедность в России - уникальное явление, поскольку жители нашей страны остаются бедными при наличии работы, констатировала вице-премьер Ольга ГолодецОльга АрутюнянИ про 90-е. Мои ровесники точно должны помнить. В метро (Москва) меховые шапки держали в руках, да и на улице клювом не щелками. Сотовые отрывали даже висящие на шнурке на шее. Эпоха бандитского капитализма; что называется, каждый выживал по своему вкусу. Вот такая была цена "свободы и демократии". Про рынок на фанерных ящиках от Лубянки до Васильевского спуска (т.е. через всю Красную площадь), надеюсь, тоже не забыли. А молодежи советую поискать фото этого ужаса в инете. Печально, что молодых разводят в стиле "На дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним, что хошь." Алчность - одно из самых уязвимых состояний человека. Плюс отсутствие критического осмысления происходящего. И вот имеем, что имеем. "Что имеем - не храним, а потерявши - плачем".саша дмитренкотогда была демократическая анархия)))),,Дмитрий Соловьева щас все выживают ради великой нац. идеи - богатства кучки "россиян"саша дмитренкодемократия не власть народа! а учет властями мнения народа!Николай ЗайчиковЗа что же не боясь греха кукушка натесов хвалит петуха дмитриенко , за то что оба пидораса продавшую Россию ворам и жуликамДмитрий СоловьевРоссию продают их хозяева, а эти шавки только гавкать могут, причем только из тырнетаДмитрий СоловьевКОНСТИТУЦИЮ ПОЧИТАЙ, тупорылый экстремистОльга АрутюнянЗайчиков, у зайца интеллект в сравнении с Вашим, как у Эйнштейна. Человек без способности к аналитическому мышлению и оперирующий исключительно штампами - тупиковая ветвь эволюции человека. Для нашей Страны - просто смерть.Дмитрий Соловьевтак вот попробуйте оперировать фактами, да ? вот например https://newizv.ru/news/economy/27-09-2017/golikova-byudzhetnye-dengi-stali-vorovat-v-12-raz-bystree Голикова: бюджетные деньги стали воровать в 12 раз быстрее https://ria.ru/20200114/1563387576.html Алексей Кудрин: ущерб от коррупции в России можно измерять триллионами /// https://newizv.ru/news/tech/19-10-2018/nastoyaschaya-flotiliya-20-yaht-nashih-oligarhov-stoyat-dorozhe-vsego-vmf-rossii Настоящая флотилия: 20 яхт наших олигархов стоят дороже всего ВМФ России 19 октября 2018, 14:07Технологии Совокупная цена игрушек отечественных миллиардеров превосходит стоимость всех боевых кораблей, построенных за последние 10 лет для ВМФ России \\\ https://news.temaretik.com/2163489671082937052/sekretnye-radiostantsii-dlya-minoborony-okazalis-kitajskoj-poddelkoj/ https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/03/01/859742-instituti-razvitiya «Триллионы рублей потратили впустую. Они же ничего толком не построили», — прокомментировал их работу зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. https://rg.ru/2017/03/14/golodec-nazvala-bednost-rossiian-unikalnoj.html Бедность в России - уникальное явление, поскольку жители нашей страны остаются бедными при наличии работы, констатировала вице-премьер Ольга Голодец \\\ http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/76179-mychanie-glavy-tsb-v-gosdume-razvorovannye-trilliony-ne-vernutsya-narod-prodolzhit-nishchat «Мычание» главы ЦБ в Госдуме – разворованные триллионы не вернутся, народ продолжит нищать! народ продолжит нищать! \\nhttps://newizv.ru/news/economy/06-03-2019/tsifra-dnya-za-5-let-kolichestvo-bogatyh-lyudey-v-rossii-uvelichitsya-na-24 По оценке Forbes, состояние 98 миллиардеров в прошлом году увеличилось на 1,1 трлн. рублей до 29 трлн. рублей. Таким образом, они стали богаче всех остальных россиян вместе взятых.Ольга АрутюнянНет, у меня нет задачи регулировать финансовые потоки на уровне государства; для этого есть Голикова и Кудрин, они за это з/п получают. Я отвечаю за действия (включая за воспитание своих детей), которые определяют уровень жизни моей семьи и поведение её членов в обществе. Достаточно.Николай ЗайчиковТы чурка нерусская , так у тебя вообще не ума , ни интеллекта . Тебя только с курицей сравнить можно , которая гребет все под себя . Ты даже не тупиковая ветвь , ты чурка нерусская . И вас таких уродов давно из России гнать надо на вашу историческую родину .Дмитрий Соловьевза такие "регулировки" в китае расстреливают, к примеруНиколай ЗайчиковКстати чувырла нерусская , я только одного нормального армянина знаю , который у нас в заводе термистом работал . Так на него весь завод как на звезду смотреть ходил и даже анекдот про него придумали из 2 слов , Армянин термист .саша дмитренкокак люблю я зайчика в сметане!)))Николай ЗайчиковА я придурков в сумасшедшем доме , урод , тебя еще в нем не закрыли ?саша дмитренкоа тебя уже выпустили из дурки??Николай ЗайчиковА я то тут при чем , ты полный придурок , а я за тебя в сумасшедший дом идти что ли должен . Нет , ты полный придурок тебя и лечить должны Кстати полудурок , если будешь зайчатину есть смотри не подавись костьюКомментировать
Свежие комментарии