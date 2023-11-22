Страна и люди
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Страна и люди

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«Русская община» помогла женщине решить вопрос с незаменимыми соседями

«Русская община» помогла женщине решить вопрос с незаменимыми соседями

 Чернильница Сегодня хочу рассказать небольшую историю от «Русской Общины» которая в очередной раз наглядно демонстрирует, что наша сила в единстве и в подавляющем большинстве ситуаций можно и нужно рассчитывать лишь на себя.

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Комментарии
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Федор Родников
Кишлачники это дело важное,но второстепенное,а вот те твари,что сдают им квартиры,делают временные прописки,шлёпают гражданство,выходят фиктивно замуж и проч, должны быть наказаны самым крутым образом-дичайшие штрафы,конфискация квартир и высылка в страну проживания тех,кому они так рьяно за гроши &quot;помогают.&quot;
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17 час.
Ольга Кожемякина
Вы правы. Именно с тех, кто совершает противоправные, предательские телодвижения, и надо начинать! Не было бы воров, взяточников, казнокрадов, продажных тварей в миграционных, административных, судебных структурах, не было бы и того беспредела распоясовщихся пришельцев, который мы сейчас наблюдаем. Безнаказанность и вседозволенность мигрантов - это дело рук внутренних врагов России. Вот с них-то давно пора начать наведение порядков!
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16 час.

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