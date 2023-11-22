«Русская община» помогла женщине решить вопрос с незаменимыми соседями

Кишлачники это дело важное,но второстепенное,а вот те твари,что сдают им квартиры,делают временные прописки,шлёпают гражданство,выходят фиктивно замуж и проч, должны быть наказаны самым крутым образом-дичайшие штрафы,конфискация квартир и высылка в страну проживания тех,кому они так рьяно за гроши "помогают."

Ольга Кожемякина

Вы правы. Именно с тех, кто совершает противоправные, предательские телодвижения, и надо начинать! Не было бы воров, взяточников, казнокрадов, продажных тварей в миграционных, административных, судебных структурах, не было бы и того беспредела распоясовщихся пришельцев, который мы сейчас наблюдаем. Безнаказанность и вседозволенность мигрантов - это дело рук внутренних врагов России. Вот с них-то давно пора начать наведение порядков!