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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Арсенал» – «Эвертон», «Ливерпуль» сыграет с «Вулвс», «Челси» – с «Борнмутом», «МЮ» в гостях у «Брайтона»

Также в воскресенье «Арсенал» сыграет дома с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Вулверхэмптоном», «Челси» встретится на своем поле  с «Борнмутом», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять в гостях «Брайтону».

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