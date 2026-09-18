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Новости Брянска

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СКР расследует атаки ВСУ в Брянской области и ДНР

СКР расследует атаки ВСУ в Брянской области и ДНР

В результате подрыва и атаки БПЛА в Брянской области погибли и пострадали несколько человек. СК России расследует преступления украинских вооружённых формирований.

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