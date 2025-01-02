Россиянам назвали товары, которые не подлежат возврату

Сотрудники Роскачества рассказали россиянам о товарах, которые нельзя вернуть обратно в магазин. В список вошли продукты, предметы личной гигиены, белье и чулочно-носочные изделия, а также ювелирные изделия из драгоценных металлов, животные и растения.