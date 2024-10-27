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Боевики ВСУ показали фрагменты боёв за Селидово (ВИДЕО)

Боевики ВСУ показали фрагменты боёв за Селидово (ВИДЕО)

Боевики ВСУ показали фрагменты боёв за Селидово: эти кадры сняты в частном секторе города в последние недели, штурмовики «Кара Даг» украинской нацгвардии ведут стрельбу непонятно куда и регулярно спрашивают, рядом ли русские.

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