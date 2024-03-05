В астраханских школах и ссузах предлагают ввести курс семейных ценностей

В Думу Астраханской области поступило обращение Благотворительного фонда содействия деятельности в сфере просвещения, духовного развития личности «Просветитель» с предложением ввести в 10-х классах общеобразовательных школ и средних профессиональных образовательных организациях региона курс «Нравственные основы семейной жизни».
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