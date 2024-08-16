Бундесвер снова стал жертвой хулиганства - в Гархинге была обнаружена уязвимость в заборе

В Германии зафиксировано очередное нарушение правил безопасности на территории казарм бундесвера. На этот раз инцидент произошел в Гархинге под Мюнхеном, где в ходе проверки было обнаружено повреждение ограждения.
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