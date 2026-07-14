Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на работника бригады скорой медицинской помощи в Челябинской области

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на работника бригады скорой медицинской помощи в Челябинской области

Следственными органами СК России по Челябинской области по сообщениям средств массовой информации о нападении на медицинского работника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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