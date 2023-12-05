В Находке более 10 тысяч человек остались без отопления из-за аварии

В Находке сотрудники прокуратуры начали проверку в связи с аварией на теплосетях, ставшей причиной отключения отопления в домах более 10 тысяч горожан, сообщает Telegram-канал прокуратуры Приморского края.
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