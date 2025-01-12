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Сход с рельсов в Бурятии: более 20 вагонов и задержка двух поездов

Сход с рельсов в Бурятии: более 20 вагонов и задержка двух поездов

На станции Ангаракан в Бурятии 22 порожних вагона грузового поезда сошли с рельсов, что повредило контактную сеть и нарушило габарит пути.

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