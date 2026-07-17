Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратил стамбульские переговоры 2025 года в «цирк на колёсах», постоянно выражая недовольство уровнем российской делегации.
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