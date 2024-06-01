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Царьград

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"Зачем вы пацанам даёте имя?": Беглый артист Назаров из-за границы призывает русских к предательству

"Зачем вы пацанам даёте имя?": Беглый артист Назаров из-за границы призывает русских к предательству

"Зачем вы пацанам даёте имя?" - беглый артист Дмитрий Назаров из-за границы призывает русских к предательству: по мнению осевшего во Франции русофоба, наш народ должен не защищать Родину, а трусливо разбежаться по другим странам.

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