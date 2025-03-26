Парламент Армении проголосовал за вступление республики в Евросоюз Армения окончательно выбрала европейский путь развития со вступлением в Евросоюз.
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Парламент Армении проголосовал за вступление республики в Евросоюз Армения окончательно выбрала европейский путь развития со вступлением в Евросоюз.
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