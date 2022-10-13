Жилой комплекс «Михайловский парк» погрузился во мрак

Фонари. Фото: М. Мишин/ Пресс-служба мэра и Правительства Москвы Тревожные сообщения о том, что жилой комплекс «Михайловский парк» остался без света, воды и отопления появились в сообществе «Рязанский проспект (Рязанка)» в соцсети «Вконтакте».