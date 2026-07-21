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Король Карл утвердил очередную кандидатуру от Лондон-Сити на должность премьер-министры войны

Король Карл утвердил очередную кандидатуру от Лондон-Сити на должность премьер-министры войны

Алексей Белов. «Демократия» без выбора. Как новый британский премьер получил ключи от Даунинг-стрит Энди Бернэм продолжит подстрекательский курс своих предшественников на украинском направлении Великобритания вновь сменила главу правительства без прямого участия избирателей.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
М-да... Кот Ларри всех пересидел! Главный мышелов резиденции правительства Великобритании похоже главнее всех глав британского правительства.
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2 м.