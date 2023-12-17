Похищают средства. Россиян предупредили о мошеннической схеме с купюрами

Мошенники придумали новые схемы обмана с использованием купюр номиналом 5 тыс. рублей. В одном случае жертве звонит якобы сотрудник ЦБ и заявляет о необходимости проверки новых пятитысячных купюр с помощью приложения «Банкноты Банка России», рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Праймом».
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