Похищают средства. Россиян предупредили о мошеннической схеме с купюрами

Мошенники придумали новые схемы обмана с использованием купюр номиналом 5 тыс. рублей. В одном случае жертве звонит якобы сотрудник ЦБ и заявляет о необходимости проверки новых пятитысячных купюр с помощью приложения «Банкноты Банка России», рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Праймом».