Деймон Хилл: Mercedes-AMG должен больше поддерживать Рассела

LAT ImagesЧемпион Формулы 1 1996 года Деймон Хилл призвал заводскую команду Mercedes-AMG оказывать больше поддержки британскому пилоту Джорджу Расселу, который останется в коллективе на фоне ухода его напарника и соотечественника Льюиса Хэмилтона.
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