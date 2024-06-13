Деймон Хилл: Mercedes-AMG должен больше поддерживать Рассела

LAT ImagesЧемпион Формулы 1 1996 года Деймон Хилл призвал заводскую команду Mercedes-AMG оказывать больше поддержки британскому пилоту Джорджу Расселу, который останется в коллективе на фоне ухода его напарника и соотечественника Льюиса Хэмилтона.