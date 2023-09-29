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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Торпедо» опровергли, что Савина могут уволить с поста президента клуба. Черно-белые идут 6-ми в Первой лиге

В «Торпедо» опровергли, что Савина могут уволить с поста президента клуба. Черно-белые идут 6-ми в Первой лиге

Сообщалось, что руководство черно-белых недовольно работой функционера и рассматривает вариант с его отставкой.

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