Сергунина: За год московские туркомпании заключили более 600 контрактов с коллегами из регионов

Представители туристической индустрии Москвы в 2024 году посетили с бизнес-миссиями 13 регионов России, в их числе — Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Ярославская, Воронежская, Калужская и Новосибирская области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии