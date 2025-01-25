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Сергунина: За год московские туркомпании заключили более 600 контрактов с коллегами из регионов

Сергунина: За год московские туркомпании заключили более 600 контрактов с коллегами из регионов

Представители туристической индустрии Москвы в 2024 году посетили с бизнес-миссиями 13 регионов России, в их числе — Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Ярославская, Воронежская, Калужская и Новосибирская области.

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