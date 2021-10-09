Мировое обозрение

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Червоненко: Зеленский мог наладить отношения с Путиным, поздравив его с днем рождения

Червоненко: Зеленский мог наладить отношения с Путиным, поздравив его с днем рождения

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко рассказал в эфире телеканала "НАШ", как президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

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