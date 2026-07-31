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Регионы России

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Paramount снимет сиквел «Бестолковых» с Алисией Сильверстоун

Paramount снимет сиквел «Бестолковых» с Алисией Сильверстоун

Сериал-сиквел культового фильма «Бестолковые» с Алисией Сильверстоун выйдет на платформе Paramount. Ранее выпуск проекта анонсировали для стриминга Peacock, однако в апреле 2026 года стало известно, что проект там не будет реализован.

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