Paramount снимет сиквел «Бестолковых» с Алисией Сильверстоун

Сериал-сиквел культового фильма «Бестолковые» с Алисией Сильверстоун выйдет на платформе Paramount. Ранее выпуск проекта анонсировали для стриминга Peacock, однако в апреле 2026 года стало известно, что проект там не будет реализован.
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