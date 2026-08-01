Суд в Киеве отправил военного "Кракена" под домашний арест

Печерский суд Киева избрал круглосуточный домашний арест для Глеба Новостройного из ВСУ "Кракен" (признан террористическим, запрещён в РФ) по подозрению в убийстве Игоря Комарова на Бали в феврале 2026 года.
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