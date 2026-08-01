Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 568 подписчиков

Суд в Киеве отправил военного "Кракена" под домашний арест

Суд в Киеве отправил военного "Кракена" под домашний арест

Печерский суд Киева избрал круглосуточный домашний арест для Глеба Новостройного из ВСУ "Кракен" (признан террористическим, запрещён в РФ) по подозрению в убийстве Игоря Комарова на Бали в феврале 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии