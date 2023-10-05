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Во Владивостоке восстановят еще четыре подпорные стены

Во Владивостоке восстановят еще четыре подпорные стены

Три сооружения уже полностью отремонтированы, сообщает KONKURENT.RU.В краевом центре продолжаются работы по реконструкции подпорных.

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