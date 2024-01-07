«Вы все равно дадите эти ракеты, только теряем время»: депутаты Германии жаждут крови в центре России

Другой представитель бундестага высказал поддержку поставки указанных ракет и подчеркнул, что использование ракет Taurus поможет Киеву уничтожить инфраструктуру, такую как Крымский мост и Черноморский флот, что, по его мнению, приведет к вынужденному отступлению России из Крыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии