Комментатор Денис Казанский высказался о сравнениях Криштиану Роналду и Лионеля Месси. – Можно ли провести параллель между Овечкиным и Гретцки в хоккее и Месси и Роналду в футболе? – Я думаю, в какой-то мере да.
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