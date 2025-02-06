Мэрия Рязани рассказала о качестве водопроводной воды в городе

В распределительной водопроводной сети в 2024 году отобрано 3498 проб питьевой воды, 74 из которых имели отклонения от установленных гигиенических нормативовЗа 2024 год аккредитованной химико-бактериологической лабораторией МП «Водоканал города Рязани» было отобрано 2225 проб питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения, 6 из которых имели отклонения от установленных гигиенических нормативов, что составляет 0,27 % от общего числа проб.