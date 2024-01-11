Гроза и ветер больше 111 км/ч. Как Алтайский край пережил штормовую погоду 11 января

Ветер буквально сбивал с ног, его максимальные порывы в нескольких районах вплотную приблизились к ураганным значениям Скорость штормового ветра в Алтайском крае ночью 11 января превысила 31 метр в секунду.
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