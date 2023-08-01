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Газзаев о «Ростове»: «Просто смял «Зенит». Будет играть в таком же темпе, агрессивно – попадет в тройку»

«Хочу сказать самые теплые слова в адрес команды Карпина. Второй тайм в исполнении дончан — футбол очень высокого уровня.

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