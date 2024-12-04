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Магнитные бури 5 декабря: как скачки давления влияют на здоровье и самочувствие

Магнитные бури 5 декабря: как скачки давления влияют на здоровье и самочувствие

Магнитные бури 5 декабря: как скачки давления влияют на здоровье и самочувствие Юлия ЧелкановаМагнитные бури оказывают значительное влияние на наше самочувствие и здоровье, поэтому многие люди чувствуют изменения в своем организме в периоды геомагнитной активности.

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