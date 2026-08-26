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Татар-информ

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В НХЛ опровергли контакты с МОК и ИИХФ по участию России в Кубке мира—2028

В НХЛ опровергли контакты с МОК и ИИХФ по участию России в Кубке мира—2028

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал, велись ли переговоры между лигой, Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея относительно возможного участия сборной России в Кубке мира 2028 года.

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