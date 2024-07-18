Дело брата жены Гольдмана выделили в отдельное производство в Красноярске

В полиции официально подтвердили возбуждение дела на брата жены экс-депутата Романа Гольдмана. Его имя назвал глава краевого ГУ МВД Александр Речицкий во время встречи с журналистами, передает с пресс-конференции наш корреспондент.
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