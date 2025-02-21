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Путину впервые показали наконечник ракеты «Орешник»

Путину впервые показали наконечник ракеты «Орешник»

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в рамках Форума будущих технологий впервые показал президенту России Владимиру Путину наконечник российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник».

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