Путину впервые показали наконечник ракеты «Орешник»

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в рамках Форума будущих технологий впервые показал президенту России Владимиру Путину наконечник российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник».
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