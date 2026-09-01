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С кем списать домашку: зрители «МУЛЬТа» выбрали идеальных одноклассников

С кем списать домашку: зрители «МУЛЬТа» выбрали идеальных одноклассников

Телеканал «МУЛЬТ» в преддверии 1 сентября, Дня знаний, спросил зрителей, кого из анимационных персонажей они хотели бы видеть за соседней партой.

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