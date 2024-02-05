Рязанское отделение признали образцовым на II cъезде "Движения Первых"

С представителями "Движения Первых" встретился глава государства Владимир Путин – он подчеркнул, что за небольшой срок своего существования движение уже успело зарекомендовать себя интересными инициативами и полезными делами.
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