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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанское отделение признали образцовым на II cъезде "Движения Первых"

Рязанское отделение признали образцовым на II cъезде "Движения Первых"

С представителями "Движения Первых" встретился глава государства Владимир Путин – он подчеркнул, что за небольшой срок своего существования движение уже успело зарекомендовать себя интересными инициативами и полезными делами.

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