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"Я верю, что у людей в нашем мире могут рождаться монстры": вышел трейлер мини-сериала "К востоку от рая"

"Я верю, что у людей в нашем мире могут рождаться монстры": вышел трейлер мини-сериала "К востоку от рая"

Вынесенную в заголовок фразу произносит Кэти Эймс (ее играет Флоренс Пью) в самом начале трейлера. Мини-сериал представляет собой очередную экранизацию знаменитого одноименного романа Джона Стейнбека.

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