Живучие Вояджеры. Спустя почти 50 лет с ними до сих пор есть связь и им командами продлевают жизнь до 2031 года Миссия зондов «Вояджер» - один из величайших примеров долголетия космических аппаратов: зонды, рассчитанные на 5 лет работы, передают данные уже почти 50 лет.
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