BYD намерена серьезно закрепиться на европейском автомобильном рынке

Продажи электромобилей в Германии планирует увеличить в течение полугода китайская компания BYD, 12 октября заявил исполнительный вице-президент компании Стелла Ли в интервью газете Frankfurter Allgemenie Sonntagszeitung (FAS).
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