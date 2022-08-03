Лига чемпионов. Чемпионы Сербии и Израиля взяли быка за рога

В среду, 3 августа, состоялись пять матчей квалификации Лиги чемпионов. «Динамо» из Киева на своём поле в польской Лодзи обыграло австрийский «Штурм» со счётом 1:0 благодаря точному удару Александра Караваева.
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