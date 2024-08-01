Выборы мэра в ХМАО оказались под угрозой срыва из-за разборок политэлит. Инсайд

Выборы главы Нефтеюганска в третий раз оказываются под угрозой срыва из-за внутриэлитных разборок. В городе муссируются слухи о появлении согласованного окружными властями кандидата, который не устраивает местных.
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