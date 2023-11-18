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Дюрэнт забросил 3-очковый, Бэйтс-Диоп накрыл Маркканена в ключевой момент матча «Джаз» – «Санз»

Дюрэнт забросил 3-очковый, Бэйтс-Диоп накрыл Маркканена в ключевой момент матча «Джаз» – «Санз»

«Финикс» в пятницу вырвал победу у «Юты» в выездном матче – 131:128. В решающий момент у «Санз» отличились Кевин Дюрэнт и Кейта Бэйтс-Диоп.

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