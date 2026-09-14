Сингапур с первого взгляда: от футуристических садов до диких джунглей

Есть города, которые осматриваешь по путеводителю, сверяясь с картой и списком обязательных локаций. А есть пространства, которые с первых минут начинают разговаривать с тобой на каком-то другом языке — языке архитектуры, света, зелени и очень продуманной среды.
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