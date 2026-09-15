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Запрет отца, ртуть под полом и спасительный кот: жестокие проверки на прочность Светланы Крючковой

Запрет отца, ртуть под полом и спасительный кот: жестокие проверки на прочность Светланы Крючковой

Лето 2025 года для народной артистки России Светланы Крючковой должно было стать временем большого двойного праздника — 75-летнего юбилея и полвека службы в Большом драматическом театре имени Г.

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