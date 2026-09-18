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Царьград

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Пьяных рецидивистов за рулём задержали в четырёх районах Владимирской области

Пьяных рецидивистов за рулём задержали в четырёх районах Владимирской области

В Вязниковском районе возбуждены уголовные дела в отношении двух водителей, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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