Слуцкому максимально интересно мнение Аршавина, лишь от части кажущегося неприступным: звездам приходится поддерживать такой статус

«Мы с Андреем Аршавиным давно знакомы. Я понимаю, каким он может быть, у него великолепный футбольный взгляд, он хорошо умеет оценивать игроков - лучший эксперт на «Матч ТВ», - заявил футбольный наставник Леонид Слуцкий.