Рекордное число россиян попросило убежище в азиатской стране

За 2023 год убежище в Южной Корее попросили рекордные 5,8 тысячи россиян, сообщает телеканал CNN. За год количество россиян, обратившихся к властям азиатской страны с просьбой о политическом убежище, выросло в пять раз.
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