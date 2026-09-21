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Один человек едва не загубил армию, а другой спас. Невероятный технологический рывок ВС России: Первые неуязвимые дроны и "Звёздные войны"

Один человек едва не загубил армию, а другой спас. Невероятный технологический рывок ВС России: Первые неуязвимые дроны и "Звёздные войны"

Отказ от зарубежной инфраструктуры заставил разработчиков искать собственные пути решения для осуществления связи, навигации и управления.

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