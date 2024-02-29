В РФ создают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград

Генеральный директор ООО «Арго» Константин Багдасаров сообщил о разработке предприятием вездехода-амфибии «Тритон», который способен преодолевать водные преграды и создавать плацдармы на территории зоны СВО.
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