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В РФ создают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград

В РФ создают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград

Генеральный директор ООО «Арго» Константин Багдасаров сообщил о разработке предприятием вездехода-амфибии «Тритон», который способен преодолевать водные преграды и создавать плацдармы на территории зоны СВО.

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