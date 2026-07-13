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Макс Холлоуэй готов драться с Исламом Махачевым: «Еще никто не становился чемпионом, перескочив один дивизион»

Боец UFC Макс Холлоуэй готов провести чемпионский бой с Исламом Махачевым в полусреднем весе. «Это было бы весело.

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