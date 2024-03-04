Глава МО Сингапура: США применяют истребители F-35 для поиска ПВО России

Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Соединённые Штаты используют истребители-бомбардировщики F-35 для поиска позиций систем противовоздушной обороны российских войск в ходе украинского конфликта.
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